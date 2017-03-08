陳用彩退場古巴猛灌4分 經典賽6比0勝陸

古巴今天在經典賽中，趁中國大陸具大聯盟資歷的先發投手陳用彩退場後，於4局下半一口氣拿下4分奠定勝基，終場以6比0擊敗中國大陸。

世界棒球經典賽（WBC）第1輪B組，中國大陸對上古巴的賽事，今天在日本的東京巨蛋球場進行。

中國大陸今天推出具17年大聯盟經驗的巴拿馬籍華裔左投陳用彩（Bruce Chen）先發，陳用彩生涯在大聯盟拿下82勝，防禦率為4.62，最後一次在大聯盟出賽是在2015年球季。

1局下半陳用彩讓古巴開路先鋒桑托斯（Roel Santos）擊出滾地球出局，接下來雖讓艾雅拉（Alexander Ayala）擊出二壘安打，再保送塞培德（Frederich Cepeda），但他隨即穩定下來，先三振戴斯潘（Alfredo Despaigne），再穩穩抓下這局第3個出局數，沒有丟掉分數。

陳用彩2局下半續投，他被該局首名打者葛雷希歐（Yurisbel Gracial）敲出安打，但他先三振貝尼蒂茲（Carlos Benitez），再讓莫雷洪（Frank Morejon）、塞佩達斯（Yoelqui Cespedes）陸續擊出滾地球出局。

3局下半，陳用彩讓首名打者桑托斯敲出安打，但在艾雅拉打擊時，中國大陸策動雙殺成功，中國大陸在此時更換投手，陳用彩今天先發，用49球投2.2局，有2三振、1保送，被敲出3支安打無失分。

古巴在陳用彩壓制下，前3局以0比0和中國大陸戰成平手，在陳用彩退場後，古巴在4局下半立刻展開攻勢。

古巴面對接替陳用彩投球的羅夏，4下1出局後，貝尼蒂茲先敲出安打，莫雷洪獲觸身球保送，塞佩達斯的安打讓古巴先馳得點，桑托斯此時揮出在全壘打牆前落地的三壘安打，讓古巴添得兩分，艾雅拉補上二壘安打，讓古巴取得4比0領先。

6局下半古巴攻勢再起，首名打者桑托斯揮出二壘安打，下一棒的艾雅拉跟著敲出安打，塞培德打擊時雖造成雙殺，但桑托斯為古巴跑回第5分；7局下半古巴首名打者葛雷希歐揮出二壘安打，1出局後莫雷洪也揮出二壘安打，讓古巴拿下第6分。

相較古巴全場14支安打拿下6分的進攻，中國大陸僅在5局上半靠楊順意擊出整場比賽唯一1支安打且1分未得，最終古巴以6比0擊敗中國大陸。1060308

(中央社)