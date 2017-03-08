教育部實習生手冊 竟要求加班「應欣然接受」

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台中永采烘焙坊與實習生爆發勞資爭議，引發社會關注，業者已遭重罰100萬元並停業。立法院社福及衛環委員會今天針對技術生、實習生勞動權益及「高級中學學校建教合作實施及建教生權益保障法落實」專案報告，教育部遭狠批。

立委蘇巧慧表示，根據建教生權益保障法，教育部應會同勞動部每2年進行1次調查，要求教育部政次姚立德、勞動部長林美珠猜測2015年調查結果「滿意度有多少？」兩人均猜測「應該有8、9成」，果然答案揭曉，有高達99%肯定，卻是由導師帶去電腦教室集體填寫，更有全班答案一致成廢卷。

蘇巧慧更抨擊，相較建教生，實習生更缺乏專法保障，僅依據各校自行規定、參考教育部公布「落實學生校外實習課程作業參考手冊」，但手冊有不少內容令人瞠目結舌。例如，上下班期間發生意外，竟「建議加強交安宣導」；若適應不良？更是建議「請灌輸正確職場觀念」。

她也揭露，手冊竟規定每月請假不得超過1天，否則應補足時數，甚至明文寫道全力配合加班或輪班「應欣然接受、不得拒絕」，多數學校現仍採用，實在令人傻眼。今年又到調查時間，將嚴格監督。林美珠、姚立德均當場承諾改善。

(中時)