貝拉婚紗消費糾紛 中市消保官協同消基會協助跨海申請律師

台灣大道上的婚紗業者貝拉婚紗集團，因經營不善無法繼續履約，已辦理停業登記！消保官日前召開消費爭議調解會議，因海外消費者路程遙遠，消保官協同消基會幫助海外消費者跨海申請律師，自即日起至今年9月8日止，海外消費者均可向消基會申請律師無償擔任代理人，協助處理後續「消費爭議調解程序」或「司法程序」，包含支付命令聲請、訴訟程序及參與財產分配的執行程序等。

法制局表示，貝拉婚紗集團因經營不善無法履約，集團所屬的麗莎貝拉有限公司、貝拉美學股份有限公司分別於去年12月14日、20日辦理停業登記，除我國消費者，尚有香港、澳門及新加坡的消費者向台中市政府提出消費爭議申訴。

台中市消保官考量海外消費者因交通因素不便出席，且衡量海外消費者所支出的程序成本和後續實際可獲得清償的金額，又因目前貝拉公司的財產已在法院強制執行程序中，消費者必須在法院執行程序終結前取得執行名義；消保官協同消基會幫助海外消費者申請具法律專業的受任代理人，進行後續司法程序。

消保官提醒，海外消費者若需申請律師無償擔任代理人，自即日起至今年9月8日止可洽詢消基會中區分會電話04-23757234分機16或電子郵件：c876@ms11.hinet.net；海外消費者取得受任代理的律師資料後，再填寫委任書送請驗證，香港消費者的驗證程序須洽詢台北經濟文化辦事處香港事務局電話852-25258642、澳門消費者則洽詢澳門事務處電話853-28306289，再將驗證後的委任書交由律師處理後續「消費爭議調解」或「司法程序」，包含支付命令聲請、訴訟程序及參與財產分配的執行程序。

律師僅代理協助進行司法程序，消費者仍須自行負擔繳交給法院相關程序的費用，如聲請支付命令費用新台幣5百元，及參與財產分配須繳交法院執行費用，但請求金額未滿新台幣5千元者免繳執行費，超過5千元以上，原則上繳交請求金額0.8%。

(中時)