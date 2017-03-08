建教生專法淪花瓶 立委批：2年申訴掛零

台中永采烘焙坊與實習生爆發勞資爭議，引發社會關注。立法院社福及衛環委員會針對勞動權益進行專案報告。

立委吳思瑤表示，改善勞動條件，政府兩大武器為法治健全、補強勞動教育並落實，永采烘焙坊絕非個案，目前勞動教育事權不一、法令過時缺乏意識應精進、法令也不足。

她也指出，現行勞動教育是「花瓶教育」，雖納入課綱與融入議題，但仍不夠多、不夠強；高中端建教生權益手冊僅照本宣科、紙上談兵，完全不合年輕人口味，更缺乏實戰力。2014年曾討論勞動教育專法，兩部卻互踢皮球，胎死腹中，應與時俱進。林美珠表示，願與相關單位積極研議。

此外，吳思瑤痛批，建教專法2014年起授權建教生若發生勞資爭議，得向學校與主管機關協調、申訴，至今2年卻掛零，更僅有78件投訴案，遑論後續檢視、追蹤與執行保護。

至於大學端更鬆散，法制規範為「實施辦法」，交由各校訂定並由學生校外實習委員會處理。吳思瑤要求，應落實由下而上精進勞動教育、強化建教生與實習生申訴管道。

(中時)