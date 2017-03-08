毒蟲載友違停被攔檢 兩人車內襪子都藏毒
台中市警局保安警察大隊日前巡邏發現，豐原區向陽路與愛國街口有自小客車違停，警方趨前攔檢，41歲的葉姓駕駛企圖倒車駛離，警方喝令制止才配合停車受檢。警方在車內包包及扶手內查獲海洛因及安非他命共11小包，還在在43歲鄭姓男乘客的左腳襪內搜到2包海洛因，將兩人依違反毒品罪嫌移送法辦。
中市警局保大第二中隊日前執行巡邏勤務，在臺中市豐原區向陽路與愛國街口發現1輛自小客車紅線違規停車，警方趨前盤查，有強盜及毒品等多項前科的葉男心虛緊張企圖倒車駛離，警方喝令制止，才停車受檢。
葉男開車載友人鄭姓男子，警方查獲副駕駛座1只黑色皮包，藏有海洛因及安非他命共8小包，又在車內的中央扶手內查獲安非他命，還在鄭男的左腳襪內搜出2包海洛因。葉男及鄭男均坦承吸食毒品。警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將兩人移送法辦。
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(中時)
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