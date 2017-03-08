清中送花慶祝婦女節 警長感謝女警

清水分局長郭順德（左）致贈玫瑰花束給單位所屬女警。（警方提供）

清水警友辦事處主任賴漢欽（左二）致贈馬卡龍蛋糕，給分局所屬女性同仁。（警方提供）

清水高中生物老師吳孟勇（右二）送花給老婆曾靜瑜（左二），校長賴昭呈（右一）及家長會長夫人黃春惠（左一）陪同。（校方提供）

清水高中舉辦玫瑰傳真情活動，校長賴昭呈（左一）及家長會長夫人黃春惠（右一）致贈校內每位女性同仁玫瑰花，謝謝她們為校務付出。（王文吉攝

豐原分局副分局長林志誠（前排右四）代表分局長林宏儒致贈玫瑰花及小禮，感謝感謝女性同仁辛勞。（警方提供）

慶祝2017國際婦女節，清水高中上午舉辦玫瑰傳真情活動，校長賴昭呈及家長會會長夫人黃春惠致贈校內每位同仁玫瑰花，除謝謝女性同仁們為校務付出，也請男性同仁們將花轉贈女性家人，謝謝她們的辛勞。

生物老師吳孟勇除送花給另一半歷史老師曾靜瑜，並表示「身兼持家主婦及職業婦女確實不容易，希望身兼兩職的女老師們要注意自己的身體健康。」數學科張立昇老師送花給教英文的太太林千鈴，表達結婚24年的感激之意。

賴昭呈表示，校內有7對夫妻檔，128名教職員工當中，男性占40%，女性占60%，而女性同仁在教育現場及行政工作擔負起吃重角色。黃春惠則說，她的女性友人大多數是職業婦女，家庭、工作兩邊都要照顧，趁此機會向女老師們表達敬佩與感激之意。

為感謝女性同仁辛勞，豐原分局長林宏儒也購買玫瑰花及精緻小禮品，由副分局長林志誠轉送，並祝賀單位所屬女警「大家有緣共同為地方治安努力，也希望團隊裡每一位女警能夠幸福美滿、天天快樂。」

清水分局則在婦女節前夕舉辦女性員工座談會，播放向職業婦女致敬的溫馨微電影，分局長郭順德致獻玫瑰花束，清水警友辦事處主任賴漢欽送上馬卡龍蛋糕，女性同仁們紛表示「揪感心ㄟ！」

(中時)