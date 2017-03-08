清中送花慶祝婦女節 警長感謝女警
慶祝2017國際婦女節，清水高中上午舉辦玫瑰傳真情活動，校長賴昭呈及家長會會長夫人黃春惠致贈校內每位同仁玫瑰花，除謝謝女性同仁們為校務付出，也請男性同仁們將花轉贈女性家人，謝謝她們的辛勞。
生物老師吳孟勇除送花給另一半歷史老師曾靜瑜，並表示「身兼持家主婦及職業婦女確實不容易，希望身兼兩職的女老師們要注意自己的身體健康。」數學科張立昇老師送花給教英文的太太林千鈴，表達結婚24年的感激之意。
賴昭呈表示，校內有7對夫妻檔，128名教職員工當中，男性占40%，女性占60%，而女性同仁在教育現場及行政工作擔負起吃重角色。黃春惠則說，她的女性友人大多數是職業婦女，家庭、工作兩邊都要照顧，趁此機會向女老師們表達敬佩與感激之意。
為感謝女性同仁辛勞，豐原分局長林宏儒也購買玫瑰花及精緻小禮品，由副分局長林志誠轉送，並祝賀單位所屬女警「大家有緣共同為地方治安努力，也希望團隊裡每一位女警能夠幸福美滿、天天快樂。」
清水分局則在婦女節前夕舉辦女性員工座談會，播放向職業婦女致敬的溫馨微電影，分局長郭順德致獻玫瑰花束，清水警友辦事處主任賴漢欽送上馬卡龍蛋糕，女性同仁們紛表示「揪感心ㄟ！」
(中時)
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