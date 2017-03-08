重現風華台糖生態湖濱公園再見湧泉
台糖生態湖湧泉再現！台中市政府進行東區台糖生態湖濱公園邊坡穩定、砌石護岸及池底保水等工程，上月底並停止抽水，前幾天赫然發現地下湧出水源，讓市府及周邊居民相當興奮，預計未來園區完工後，將成為舊城區的新興熱門景點。
台中市政府指出，台糖區段徵收區域面積約有22公頃，目前保留6公頃將開發為生態湖濱公園，計畫融入歷史文物概念，打造成親水湖濱公園，日前進行生態湖相關工程時，因湖水被抽出，許多民眾路過見到原本的大湖變成一個坑，紛紛詢問「水怎麼不見了？」
地政局表示，生態湖的水源本來就是自然湧出，必須要持續抽排地下水，才能進行邊坡穩定、砌石護岸等工程，目前工程已於2日申報竣工，施工單位也於上月底停止抽水，這幾天湧泉再度出現，重現湖泊景致。
地政局強調，生態湖堪稱「東方明珠」，其面積比台中公園的日月湖還大3倍，未來除座親水湖濱公園，也兼具商業區防洪功能，文資處最近正進行發包，將施作陸地景觀、修復帝國製糖廠等工程，盼讓園區融入人文歷史色彩，配合鄰近的綠空鐵道廊道，可望帶動東區整體發展。
(中時)
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