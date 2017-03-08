高雄苓雅警分局長獻上玫瑰花祝女同仁祝38婦女節快樂
成功的男人背後一定有一位偉大的女性，女性從警人數日增，不論內外勤表現都不遜於男性警員。時值婦女節，高雄苓雅警分局長賈樂吉特別獻上玫瑰花，向女同仁賀節。
苓雅警分局女警人力占1/7，賈樂吉馬不停蹄到每個派出所及內勤單位慰勞女同仁，並貼心的送上玫瑰花，代表全體男性同仁對於女性同仁們深深的敬意與祝福，祝賀婦女節快樂。
賈樂吉表示，女性同仁，與男性員警一樣執行各項勤務工作，在警察工作職場上，女性同仁尤其是已婚同仁，特別辛苦難為，警察工作上下班時間常常無法正常固定，又要兼顧家庭，實屬不易。
賈樂吉說，「婦女節」不僅提醒各界重視婦女問題，建立兩性平等觀念、營造兩性平等工作環境，也要努力建構友善婦女的社會環境，極力促進婦女權益。感謝所有女性同仁在自己崗位的辛苦努力與付出，祝福永遠健康、平安、快樂，也祝福全國的女性同胞「38婦女節」快樂!
(中時)
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