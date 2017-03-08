金正男案風波升溫 大馬願與北韓談判

馬來西亞首相納吉（Najib Razak）今天排除與北韓斷交的可能，表示金正男遇刺案引發的外交齟齬迅速升溫之下，政府會設法與北韓談判，找出解決方法。

法新社報導，納吉今天在國會外面回答記者發問，表示不會與北韓斷交。

他說：「目前（外交關係）仍存在，這讓我們有溝通渠道。」

「我們必須維持關係，因為我們有談判能力。我們現在必須檢視北韓政府的需求有什麼。」

納吉說：「我們對他們很友善。我們沒有挑釁他們，但當在馬來西亞發生犯罪，尤其涉及化學武器時，我們有保護馬來西亞人民利益的義務。」

北韓和馬來西亞昨天都禁止對方公民離境。馬來西亞表示，有國人被挾持當作「人質」。大馬外交部表示，目前有11名大馬公民在北韓，3人是大使館員工、6人是其親屬、2人是世界糧食計劃署（MSE）職員。

副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）表示，在北韓的馬來西亞國人安全為主要擔憂，他相信北韓願意談判，以確保在馬來西亞的北韓公民自由行動。

他告訴記者說：「目前我們相信他們（北韓）會理性行動，我們也相信對我們而言，重要的是維持我們與他們的外交關係。」

納吉拒絕透露會採取什麼行動拯救大馬公民。他說：「如果有談判的話，不會透過媒體進行。」（譯者：中央社陳昱婷）1060308

(中央社)