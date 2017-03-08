建教生職安勞檢 教部：需勞動部協助
教育部今天表示，對於建教生在建教合作機構的職業安全衛生相關的勞動檢查，教育部需要勞動部協助，會立即改善，並跟勞動部有更多合作。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部針對「技術生、實習生勞動權益及『高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法』落實」報告。
民進黨立委林淑芬質詢時提出，2016年1月教育部公佈一份「2015建教生權益保障調查報告」，當中的建議有違規情形的機構要啟動查核監督機制，但教育部卻沒有去現場做評估跟實地考核，甚至建議要跟勞保局勾稽確認勞保部分，教育部也沒有去。
林淑芬也指出，教育部在105年還發函給勞動部，告訴勞動部建教合作機構裡的是建教生不是勞工，且建教生不適用勞基法，意思就是要勞動部不要再管、不要再勞檢建教合作機構。
林淑芬強調，當時不適用勞基法是因為專法比較有保障，但勞檢不是只有檢查工時等，還有職業安全衛生條件，而教育部卻只有2位兼任人員。
教育部次長姚立德則指出，回去會馬上改善，也會跟勞動部有更多合作。
除此之外，林淑芬也詢問，教育部今天提出的專案報告中提到「對於勞動條件的查對，也造成大規模產業機構不符合相關規定，而無法提供多元職業訓練內涵，均造成產業類科辦理類別的限縮，影響學生接受職業訓練跟就業的選擇機會。」這部分的說法是對的嗎？
姚立德則回應這部分不對，回去一定會改善。教育部該做的很多都沒有做，回去會馬上把該做的補上。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。