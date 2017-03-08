建教生職安勞檢 教部：需勞動部協助

教育部今天表示，對於建教生在建教合作機構的職業安全衛生相關的勞動檢查，教育部需要勞動部協助，會立即改善，並跟勞動部有更多合作。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部針對「技術生、實習生勞動權益及『高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法』落實」報告。

民進黨立委林淑芬質詢時提出，2016年1月教育部公佈一份「2015建教生權益保障調查報告」，當中的建議有違規情形的機構要啟動查核監督機制，但教育部卻沒有去現場做評估跟實地考核，甚至建議要跟勞保局勾稽確認勞保部分，教育部也沒有去。

林淑芬也指出，教育部在105年還發函給勞動部，告訴勞動部建教合作機構裡的是建教生不是勞工，且建教生不適用勞基法，意思就是要勞動部不要再管、不要再勞檢建教合作機構。

林淑芬強調，當時不適用勞基法是因為專法比較有保障，但勞檢不是只有檢查工時等，還有職業安全衛生條件，而教育部卻只有2位兼任人員。

教育部次長姚立德則指出，回去會馬上改善，也會跟勞動部有更多合作。

除此之外，林淑芬也詢問，教育部今天提出的專案報告中提到「對於勞動條件的查對，也造成大規模產業機構不符合相關規定，而無法提供多元職業訓練內涵，均造成產業類科辦理類別的限縮，影響學生接受職業訓練跟就業的選擇機會。」這部分的說法是對的嗎？

姚立德則回應這部分不對，回去一定會改善。教育部該做的很多都沒有做，回去會馬上把該做的補上。1060308

(中央社)