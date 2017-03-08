司改分組會議 環境犯罪議題設專案小組

司改國是會議第三組分組召集人瞿海源今天說，通過第一個改革方案「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」、由委員孫一信、林達、楊永年及陳重言組專案小組，提出完整改革方案。

瞿海源在會後受訪指出，既定會議討論包含三大主題，分別為環境案件之偵查與訴訟程序之檢討、法官檢察官的多元晉用及監督、法官檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可能性，其中環境案件，討論完成並成立4人專案小姐，法官檢察官的多元晉用討論一半，評鑑基金會建置還未討論，下次會繼續討論。

第三組分組會議今天第二次會議，出席委員包含非法律人的張娟芬、蔡博方、湯京平、楊永年、孫一信、馮賢賢、劉恆維、薛明玲及廖英藏，法律人則有賴恭利、林孟皇、林達、陳瑞仁、尤伯祥、陳重言、李佳玟及林鈺雄。

其中作家張娟芬上次開會因為人在國外未到，她今天首次參與開會後表示，檢察官與法官的定位應要確認清楚，她因為非法律人，必須再研讀一些資料（做功課）。1060308

(中央社)