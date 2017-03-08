38婦女節 女警獲贈小蘋果
台東多達85名女警在第一線執勤，38婦女節台東縣警察局長黃慶惠今天一一贈送康乃馨和小蘋果；台東市長張國洲也逐一贈送女性員工玫瑰花。
「辛苦了」，一句話，讓平常在外奔波的女警相當窩心，黃慶惠今天上午上班時間，率領2名副局長、各科室主管、主任級及隊長，在警察局門前，致贈女警康乃馨和小蘋果。
黃慶惠祝賀女性同仁「38婦女節」快樂，並感謝大家平日辛勞奉獻與付出，祝福永遠健康、美麗、幸福、美滿。
黃慶惠表示，台東縣警察局截至2月統計，全體人員有989名，其中女性為131名，而有警職身分的女警103名中，服務於外勤第1線高達85名，佔7成以上，工作其性質與男警無異，不但要輪班服勤、也要抓小偷、處理打架糾紛事故、刑案偵處、交通整理等具高強度體力負荷的工作，也是高風臉的工作環境。
且部份女性同仁又需兼顧家庭的照顧，公私兩邊均費心費力，對於女性同仁而言，確實不易。
台東市長張國洲也逐一贈送市公所女性職員玫瑰花，讓員工備感窩心。卑南鄉長許文獻也送花，不過送的是「豆花」，女職員開心說「這個花最實在」。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。