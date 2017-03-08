38婦女節 女警獲贈小蘋果

我要評比

台東多達85名女警在第一線執勤，38婦女節台東縣警察局長黃慶惠（右）8日贈送康乃馨和小蘋果。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年3月8日

台東多達85名女警在第一線執勤，38婦女節台東縣警察局長黃慶惠今天一一贈送康乃馨和小蘋果；台東市長張國洲也逐一贈送女性員工玫瑰花。

「辛苦了」，一句話，讓平常在外奔波的女警相當窩心，黃慶惠今天上午上班時間，率領2名副局長、各科室主管、主任級及隊長，在警察局門前，致贈女警康乃馨和小蘋果。

黃慶惠祝賀女性同仁「38婦女節」快樂，並感謝大家平日辛勞奉獻與付出，祝福永遠健康、美麗、幸福、美滿。

黃慶惠表示，台東縣警察局截至2月統計，全體人員有989名，其中女性為131名，而有警職身分的女警103名中，服務於外勤第1線高達85名，佔7成以上，工作其性質與男警無異，不但要輪班服勤、也要抓小偷、處理打架糾紛事故、刑案偵處、交通整理等具高強度體力負荷的工作，也是高風臉的工作環境。

且部份女性同仁又需兼顧家庭的照顧，公私兩邊均費心費力，對於女性同仁而言，確實不易。

台東市長張國洲也逐一贈送市公所女性職員玫瑰花，讓員工備感窩心。卑南鄉長許文獻也送花，不過送的是「豆花」，女職員開心說「這個花最實在」。1060308

(中央社)