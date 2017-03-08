香港擬建故宮博物館 逾6成民眾贊成
一項調查顯示，香港有超過60%受訪者贊成在港建立故宮文化博物館，他們普遍認為有正面作用。
民主建港協進聯盟2月底訪問了1087名巿民，當中有61.2%受訪者贊成興建香港故宮，34%不贊成。
另有62.5%受訪者認為，這能加深港人對中國歷史的認識。近60%受訪者認為在港興建故宮能夠促進旅遊業，55%覺得能夠提升文化藝術水準。
民建聯方面指出，這次調查結果反映出巿民普遍對藝術或文化設施有很大需求。
2016年底，北京故宮博物院與香港西九文化區管理局在北京簽訂諒解備忘錄，計畫在港興建香港故宮文化博物館。
香港故宮不是北京故宮博物院在港的分館，但北京故宮將會長期借出藏品供香港故宮展出，並會就博物館的設計和策展提供意見，但不會參與營運。
香港故宮將位於正在建設中的西九文化中心，香港賽馬會慈善信託基金已同意捐贈港幣35億元（新台幣約140億元）用作建館和營運之用。
泛民主派立法會議員曾批評港府決定興建香港故宮前沒有諮詢民意；港府方面則指出，這需要在雙方達成協議後才能公布。1060308
(中央社)
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