行銷台中世界花博 林佳龍首站日本宣傳

2018台中世界花博首場海外宣傳會8日在日本展開，台中市長林佳龍（右2）與駐日副代表郭仲熙（右）都出席，希望能有更多日本人到台中參觀。中央社記者趙麗妍攝 106年3月8日

2018台中世界花博首場海外宣傳會今天在日本展開，台中市長林佳龍指出，台中花博是明年台灣最重要的活動，希望有更多日本人到台灣及台中，透過花博增加百萬觀光人次。

2018台中世界花卉博覽會將於台中市登場，主辦的台中市政府今天由林佳龍領軍在日本東京舉辦首場海外宣傳記者會，駐日副代表郭仲熙、2005日本愛知世界博覽會總製作人福井昌平也出席，會中還邀請曾獲2012法國時尚花藝大賽冠軍的台灣之光吳尚洋，以台中花博「聆聽花開的聲音」為題創作花藝。

「花開的聲音是什麼？」林佳龍表示，這是台中花博要跟大家分享及探討的課題，台中花博的核心價值是GNP（Green、Nature、People），其實跟日本有直接關係，20年前日本編製的綠色GNP，就認為經濟發展之際，也要兼顧環境保護及人類生活提升。

為何第一站到日本宣傳？林佳龍指出，去年台灣民眾到日本旅遊有420萬人次，日本人到台灣也有190萬人次，但很多國外旅客到台灣觀光，卻沒到過台中，希望透過台中花博的舉辦，能再增加百萬人次的日本觀光客到台灣旅遊。

台中花博將於2018年11月3日起到2019年4月24日在台中后里、外埔及豐原等3個展區登場，林佳龍說，長達半年的展出，預計800萬人次參觀，還有約30個國際參展單位，明年起將集合台灣之力及駐外單位傾力宣傳，包括日本、韓國、東協及中國等都是主要宣傳對象，也希望世界其他國家人士前來，台灣將傾軟實力與巧實力跟世界做朋友。

郭仲熙指出，台日友誼深厚，雙方往來觀光客去年突破600萬人次，透過民調也發現兩國民眾對彼此的好感度都在80%以上，希望能在此友好關係基礎上，雙方關係能更上一層樓，更期盼有更多日本人到台中看花博，體會台中的鼎盛文風及風土民情。1060308

(中央社)