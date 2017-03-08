打造溫馨職場 台中家商贈花慶婦女節

慶祝三八婦女節，台中家商準備玫瑰花送給校內教職員，營造溫馨氛圍。(林欣儀攝)

今天三月八日是國際婦女節，台中家商特別準備了新鮮玫瑰花，一早就發送給校內教職員，感謝他們平日的辛勞，讓校園充滿溫馨感，也營造出尊重性別平等的氛圍。

拿出一朵朵鮮艷欲滴的玫瑰花，台中家商校長林怡慧逐一送花給教職員，引來一陣驚呼。她表示，學校女性同仁的比例高達七成，透過玫瑰花表達對教職員平日辛苦的感謝，也藉紅色傳達敬意，這些花同時送給男性教職員，希望他們與另一半分享。

(中時)