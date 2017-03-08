MLB》改三指投速球 薛爾瑟迎模擬賽首秀

薛爾瑟首度用「3指速球」對決打者。(美聯社資料照)

右手指骨折又想投速球，於是國民王牌薛爾瑟(Max Scherzer)試著改用「3隻」的新握法，嘗試解決問題，經一段時間調整後，他8日在模擬賽首度與打者交手，儘管不清楚實際球速，但自認整體投起來感覺不差，捕手韋特斯也認為「球看起來很不錯！」

原本薛爾瑟跟一般投手一樣，都是用食指跟中指投速球；在無名指受傷後，他不打算傷停，便想出傷指移到球上，用類似變速球的握法試圖續戰，「如果球團不讓我這麼做，我會繼續用兩指投，然後就會更可能受傷。若能用3指投球，我就有機會復元。」這名32歲強投對投球的執著，可見一斑。

此役薛爾瑟首度在模擬賽用新握法面對打者，投2局共用了44球，大部分是用速球做攻擊，雖然現場沒有測速槍，但他認為球速沒有下滑，球的轉速也與本來無異，「面對打者能讓他們揮空，還有練球、熱身時，投起來的感覺都很不錯。」他速球的狀況，也讓韋特斯點頭讚許。

薛爾瑟有好手感，對國民來說是個不錯的消息，不過何時能投入實戰、下一步該怎麼做，他跟球團都還沒有確定的答案，全程緊盯的總教練貝克(Dusty Baker)回應，「我們沒有設定哪時，因為我們也不知道他會投得如何，讓我們看看之後會怎麼樣。」

(中時電子報)