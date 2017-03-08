機車違停遭包裝紙「打包」 警：無違法

新竹市1部違停人行道機車，疑似遭惡整貼滿包裝紙。（徐養齡翻攝）

紙上還留下戲謔的文字。（徐養齡翻攝）

新竹市1部違停在人行道的機車，上週疑似遭人大肆以廣告紙「包裝」整個車身惡整，紙上還寫滿譏笑文字「拆包裹了」、「不要生氣」，網友虧說「以牙還牙」警惕違停人士，引發熱烈討論。

警方表示，目前未接到車主報案，該車車主也在發現後將車移走，對於貼包裝紙惡整行為，警方指出，若未毀損到車身，不涉及毀損罪，且車身沒被上鎖，也沒有強制罪嫌，無違法之虞，車主違停倒是明顯觸犯交通罰則。

(中時)