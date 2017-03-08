志工教誨師輔導14年 賴梅春有歡樂有淚水
法務部矯正署苗栗看守所的志工教誨師賴梅春，自2003年起開始擔任志工迄今14年，近年來積極在所內推行讀好書及藝術治療工作，更以親和、樂觀、接納、支持關懷收容人，協助他們度過人生低潮期。
收容人「小蘭」形容賴梅春是塊寶，全方位而且取之不盡、用之不竭，她永遠保持青春、活力，她總是用滿滿的愛看待受刑人，不會有特殊眼光，把大家當成家人，常分享她的喜、怒、哀、樂，也常語重心長的教誨受刑人，不管是何原因入監服刑，每個人都有無奈和感慨的故事，只要肯改悔向上，努力充實自己，出去後定能過自己新的人生。
另名收容人小柔則說，賴梅春是位新潮又有智慧的女性，充滿自信與智慧，本身是教師退休卻仍不斷學習，從她身上看到自信及勇於創造機會，永遠往上提升自己，同時鼓勵受刑人要用積極的態度才能創造奇蹟。
輔導科長張正雲表示，在賴梅春等教誨師諄諄教誨中，收容人得到不同的經驗，儘管人生旅途中，可能常常伴隨著無奈、坎坷、曲折，在微塵中可能不時會遭遇迷惘和失望，但只要受刑人不放棄、不絕望，不辜負老師及所方苦心和真心，將來定能重新活出自己的一片天。
賴梅春說，多年來的輔導教化工作，點滴在心頭，從個別輔導、小團體輔導到團體輔導，有1次晤談或連幾年多次的追蹤輔導，有成功也有失敗，彼此亦師亦友，有歡笑當然也夾雜有辛酸淚水。
她從多年來懇談的懇談經驗，發現受刑人內心其實充滿焦慮、憂鬱、恐懼、怨恨，而漫長的輔導教化雖未見能立竿見影，唯有以潛移默化和永不放棄的思維，才能讓他們見到生命的曙光。
(中時)
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