對女工讀生摸胸猥褻 文具店老闆判刑4月

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新竹1名郭姓文具批發公司老闆，兩次以權勢對女工讀生襲胸猥褻，嚇得女子花容失色，還調戲說「這樣摸性慾會不會特別強？」新竹地院法官依猥褻罪判色老闆有期徒刑4月，緩刑3年。

判決指出，39歲郭男在新竹經營文具批發公司，前年3月聘請工讀生幫忙生意，期間郭男見1名少女工讀生頗具姿色，趁她獨自1人顧店時，誆騙「有事要跟妳說」，引誘少女上樓。

女工讀生到樓上後，郭男立刻露出馬腳，對她毛手毛腳，先撫摸耳朵，再強摸其胸部，工讀生嚇得臉色大變，作勢要離去，郭男竟調戲她說：「這樣摸會不會性慾特別強？」並再對少女襲胸、猥褻下體。

少女畏懼郭姓老闆權勢，起初不敢對外聲張，不料沒隔幾天，郭男食髓知味，藉口要少女幫忙煮午餐及照顧小孩，將少女騙到廚房，趁機從後方襲胸得逞。

少女不堪受辱，趕緊提出離職，只是此後心情嚴重受影響，家人察覺有異，多方詢問下才知道女兒被色老闆猥褻。

刑事庭法官審理時，郭男坦承猥褻少女，法官調查發現，被告2次利用職權欺負被害少女，行為相當可惡，審酌他坦承犯行，依故意對少年犯利用權勢猥褻罪，判刑4個月，緩刑3年，期間付保護管束。

(中時)