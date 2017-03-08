女誤將iphone丟進垃圾車 嘉市清潔隊獲報找回

清潔隊長謝英鋒（右）將手機物歸原主。（廖素慧翻攝）

手機卡在垃車車斗下，幾乎毫髮未傷。（廖素慧翻攝）

失而復得的iphone幾乎毫髮未傷。（廖素慧翻攝）

幸運iphone，逃過一劫。柯小姐一時迷糊，將iphone手機連同垃圾袋一起丟進垃圾車，隔天中午嘉義市清潔隊獲報，啟動「尋找我的iphone」機制，竟在垃圾車斗縫隙裡找到這支iphone se，失而復得，樂得直向清潔隊道謝，隊長謝英鋒「真的很幸運，沒有被倒進儲坑槽」。

清潔隊指出，3月6日周一晚間6時多，清潔隊沿興業西路收垃圾，7日中午11時多，才接到柯小姐查詢電話，提供住家位址、倒垃圾時間，該隊利用手機撥打柯小姐遺失的手機，透過手機裝置的「尋找我的iphone」機制，發現柯小姐的iphone se，搜尋過程約30分鐘，中午12時左右交還幾乎毫髮未傷的手機給柯小姐。

隊長謝英鋒說，只能說很幸運，這支手機是4吋小S，機身扁平細瘦，剛好卡在垃圾車車斗下緣，沒有跟著所有垃圾一起被倒進儲坑槽，否則後果難料了。

(中時)