女誤將iphone丟進垃圾車 嘉市清潔隊獲報找回
幸運iphone，逃過一劫。柯小姐一時迷糊，將iphone手機連同垃圾袋一起丟進垃圾車，隔天中午嘉義市清潔隊獲報，啟動「尋找我的iphone」機制，竟在垃圾車斗縫隙裡找到這支iphone se，失而復得，樂得直向清潔隊道謝，隊長謝英鋒「真的很幸運，沒有被倒進儲坑槽」。
清潔隊指出，3月6日周一晚間6時多，清潔隊沿興業西路收垃圾，7日中午11時多，才接到柯小姐查詢電話，提供住家位址、倒垃圾時間，該隊利用手機撥打柯小姐遺失的手機，透過手機裝置的「尋找我的iphone」機制，發現柯小姐的iphone se，搜尋過程約30分鐘，中午12時左右交還幾乎毫髮未傷的手機給柯小姐。
隊長謝英鋒說，只能說很幸運，這支手機是4吋小S，機身扁平細瘦，剛好卡在垃圾車車斗下緣，沒有跟著所有垃圾一起被倒進儲坑槽，否則後果難料了。
(中時)
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