知遇之恩變調 工程師偽造學歷遭判刑
新竹縣1名高中肄業的陳姓男子向半導體公司董娘租屋，因多次付不出房租，竟向董娘騙稱有資訊學士學歷，董娘可憐這名落難書生，主動安排面試錄用當工程師，最後陳繳不出學歷證明露餡，新竹地院法官依詐欺得利罪判他4月徒刑，得易科罰金。
判決指出，陳男前年向科技公司董娘承租套房，卻因沒工作而欠繳多期房租，董娘催繳時，陳辯稱失業在找工作，要求寬限繳款，董娘看她可憐，主動表示可幫忙安排工作。
陳男聽了暗自欣喜，向董娘騙稱具有某私立大學資訊系學士學歷，董娘認為陳所學與公司業務相關，因此交代人資主管安排面試。陳面試時繳不出學歷證明，辯稱忘了帶，面試主管最後還是同意陳的應徵，但要求補繳學歷、役畢等證明。
陳男到職後因缺錢花用，先向公司預支2萬元薪水，只是只繳了退伍令，卻拿不出學歷證明，人資部門催了約半個多月，陳男見紙包不住火，主動傳訊向董娘認錯，董娘一怒之下要求他離職，並提出告訴。
(中時)
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