山林全砍光 公務員隻手遮天重判8年確定
傅姓男子在2008年向苗栗縣政府申請砍伐林木2.89公頃，卻在核准之前，就把6個工區11.5公頃林木全砍光，主管的苗栗縣政府原民處課員謝國雄，涉嫌掩護傅男繼續砍伐泰安鄉林木，案經時的苗栗縣長劉政鴻會勘發現主動揭弊，最高法院審理後，認定謝「隻手遮天，欺上瞞下」，今(8)日駁回上訴，將謝依圖利罪重判8年徒刑確定。
判決書指出，謝國雄是苗栗縣政府原住民族行政處課員，負責原住民保留地管理，2008年2月間，傅百齡（處60萬元罰鍰結案）因繼承父親承租泰安鄉後山荻岡段第1、3地號原住民保留地，並種植杉木，皆伐林地與杉木都有正當使用權源。
傅百齡2008年2月間，申請獲准從同年5月14日到11月13日疏伐第三工區承租種植的杉木2.89公頃、材積186立方公尺。但傅卻藉口疏伐杉木多數有腐化、空心及樹心變黑，未經苗栗縣府原民處核准，擅自把全部6個工區的林木砍伐一空。
同年7月間，農委會林務局新竹林區管理處緊急通報苗栗縣政府，由謝國雄主導聯合會勘，但謝卻在會勘記錄寫下，現場沒有發現破壞林相的採伐，砍伐也符合規定，讓傅男免依森林法處12萬至60萬元罰款。
鄉公所、林務局後來發現沒有改善，三度函知原民局，謝國雄2008年9月第二次會勘，卻在會勘紀錄隱瞞濫伐、濫墾，直到劉政鴻同年11月14日接獲檢舉會勘且禁止林木外運，並指示業務移轉他人。謝國雄的違法圖利行徑才曝光。
(中時)
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