228抗議再起 蔡丁貴率眾大鬧基隆

抗議群眾佔據圓環前車道。（黃靖惠攝）

一名抗議女子突然衝至車道企圖再癱瘓市區交通。（黃靖惠攝）

「殺人魔幫凶！」二二八抗議群眾再度重返基隆大鬧市區，今天下午2時半許，數十人拿著白布條、血衣先到海洋廣場大鬧二二八追思會，不滿市長林右昌相應不理，不少人在現場大罵包容殺人兇手要求「林右昌下台」，接著移往基隆舊火車站前圓環，開始有人在車道推擠、企圖直衝中心蔣中正銅像，一度遭行經車潮撞上，險象環生，而另外一批人在天橋拉起白布條寫有「勿忘基隆大屠殺」、「剷除二二八屠殺元兇」、「白色恐佈加害者」等字樣。

眾人轉移陣地後，自由台灣黨主席蔡丁貴下午3時許仍與警僵持在圓環前車道，蔡丁貴向警方表示，市長林右昌上任時曾承諾一年內會拆除市區蔣公銅像，但至今這些「殺人兇手」仍在市區供人瞻仰，要求市長出面解決。

(中時)