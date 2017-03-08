柯文哲看一例一休 管太多
台北市長柯文哲出席工商協進會會議演講，工商協進會理事長林伯豐對一例一休提出每月加班時數應增加等建議後，柯文哲演講時也呼應說，「一例一休管太多了」。
工商協進會今天召開理監事聯席會，林伯豐致詞時對政府提出幾點建議。台北市長柯文哲今天也應邀與會，就「為市民服務，替城市創新」進行演講。
林伯豐會前受訪指出，當前全球景氣好轉，台灣外銷表現也有增加，但「國內產業沒有增加」；他憂心，一例一休會讓企業原本就面臨的人員短缺問題更嚴重，要增加人員是必然的；但是增加之後，對於員工培訓、職業專職的技術培養都要積極進行。
林伯豐在會中致詞建議，每月加班上限從46小時上修到60小時，放寬變形工時為12週，休息日加班費應比照公務員，依實際加班時數加倍計算。
柯文哲演講過程中，也呼應工商協進會的看法指出，「一例一休管太多了」。1060308
(中央社)
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