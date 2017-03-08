陸人大代表建議 春節應放15天假

中國大陸春節假期近年來延長至7天，但民眾似嫌不夠。大陸華融資產管理公司董事長、全國人大代表賴小民建議，應將春節假期從7天延至15天，也就是把假放到元宵節。

華西都市報報導，除賴小民外，四川省旅遊景區管理協會會長、全國人大代表秦福榮也提出類似建議，但日期稍短，內容是將春節假期延至10天。

報導指出，上述兩人的建議引發中國大陸網民熱議。不少人認為，春節是最重要的傳統節日，大部分人往返就要耽誤2至3天，實際上能和家人團聚的時間僅有5天左右，實在太少。

賴小民認為，現有的春節假期較短，大量的人群集中在一定時段內出行，對交通、旅遊資源和公共服務體系形成巨大挑戰。且7天假期除去奔波往返時間，實際上剩下的假期很短。

秦福榮表示，春節是中國人最重視的傳統節日，但大部分人都面臨跨地域舉家團聚的難題。一些人往返就要花3、4天，比和家人相聚的時間還多。且在傳統概念中，新年應該過到元宵節，因此春節假期應延至10天左右，可分散交通和旅遊壓力。1060308

(中央社)