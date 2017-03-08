日股連4跌 藥廠憂美拉低藥品價格

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日股今天連續第4個交易日下跌，主因美國總統川普再次警告他會拉低高價藥品價格，藥廠股價應聲下挫。

日經225指數下挫0.47%，或90.12點，收在19254.03點。東證一部指數下跌0.31%，或4.79點，來到1550.25點。1060308

(中央社)