天冷泡湯 9項要點應注意
天冷泡溫泉，讓暖呼呼的熱湯放鬆暖活身體，光田綜合醫院整理出9項泡湯應注意事件，包括不建議泡湯時間、泡湯中應注意補充水分，不要單獨泡，不要貿然入池等注意事項。
天氣冷颼颼，氣溫驟降，許多人選擇泡湯，讓溫暖的溫泉水暖和身體。但泡湯放鬆紓壓之餘，有一些應注意的事項，光田綜合醫院老年醫學科主任李秉學整理出下列9項注意事項。
李秉學指出，1、飯前30分鐘和飯後1小時內不建議泡溫泉；2、酒後或飲酒過量不可泡；3、不要泡太久，原則泡5-10分鐘要休息，若有感覺頭暈、胸悶、心悸就要馬上停止。
李秉學表示，4、適時補充水分，避免血壓過低；5、不要泡太熱，太熱的水易把皮膚油脂沖洗掉，另外，高水溫會讓血管擴張，易低血壓；6、不要單獨泡，避免發生意外。
特別要注意的是，7、不要貿然跳入溫泉池，採漸進式習慣泉水溫度入池；8、糖尿病患者由於感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要特別留意水溫，不要燙傷；9、若有服用心血管藥物者，泡溫泉前最好先諮詢個人醫師。1060308
(中央社)
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