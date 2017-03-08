47歲丁寧 喜懷第三胎

丁寧報喜懷第三胎。（圖／本報系資料照片）

47歲女星丁寧與外籍老公馬修育有一對子女，湊得好字，家庭生活幸福，而她也在今（8日）宣布喜訊，表示自己懷有第3胎，丁寧將與老公迎接寶寶，組成一家五口。

熱愛瑜珈的丁寧，當媽後體態依舊保持完美，仍看不出是兩個孩子的媽，而丁寧是去做例行性子宮頸抹片檢查，驗尿後才發現自己懷孕，讓她直呼：「怎麼可能！」而經紀人還曾問丁寧：「妳月經沒來不會想說是懷孕了嗎？」丁寧則表示：「我以為是我更年期提早到了！」天兵個性讓眾人哭笑不得。

儘管丁寧和老公得知懷上第三胎時，兩人都先愣住30秒沒說話，不過依舊相當期待寶寶出生，現在丁寧身為高齡產婦，她透露，第三胎肚子大很快、變得很嗜睡，而丁寧也期盼快點度過這10個月，迎接寶寶出生。

丁寧懷二胎時透露夢過胎夢，看到老公牽個2歲大的兒子，當時她便猜測是懷男，直到4個月產檢時才揭曉，她自豪第六感神準，笑說：「早就知道了」，當媽、為人妻的她透露經營婚姻之道是「敢跟他吵」，也相當關心同志議題，常發文力挺婚姻平權，也曾在專訪吐露學生時期曾和女生交往，感謝當時對象對她的好，「給我很好的愛情樣貌。」

(中時電子報)