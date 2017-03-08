響應婦女節 體育署推女性動起來活動

為讓更多女性朋友養成規律運動習慣，增進健康與活力，教育部體育署特別在婦女節發布「推廣女性參與體育運動白皮書」，並規劃「Women動起來，運動Easy Go！」系列活動的啟動，希望開啟女性參與運動的新里程。(體育署提供)

為讓更多女性朋友養成規律運動習慣，增進健康與活力，教育部體育署特別在8日婦女節當天發布「推廣女性參與體育運動白皮書」，並規劃「Women動起來，運動Easy Go！」系列活動的啟動，希望開啟女性參與運動的新里程。

受到國際趨勢影響，台灣近來也逐漸聚焦女性參與運動議題，據體育署105年運動城市調查，我國女性規律運動人口比例為29.2％，雖然與95年的15.2%相較，已有不小幅度的提升，然而相對於整體國人規律運動人口比例33％而言，仍然有成長的空間。有鑒於此，體育署自104年即著手研訂「推廣女性參與體育運動白皮書」的計畫，白皮書以「健康女性」、「友善環境」、及「運動培力」為三大願景，以提高女性規律運動人口､營造包容支持的運動文化氛圍及提升女性運動參與地位及價值等為主軸進行撰寫，計畫期間集結國內專家學者、實務工作者、國外經驗及公共論壇之意見，並以提昇各層級女性參與運動機會和資源整合為出發點，提出未來擘劃臺灣女性參與運動的發展方向。該本白皮書內容已研訂完成，體育署也特別選在3月８日婦女節當天召開記者會對外發布，以凸顯開啟女性參與運動的新里程的意義。

除了「推廣女性參與體育運動白皮書」發布外，體育署今年將以「Women動起來，運動Easy Go！- 活力女性運動參與推廣」為理念，規劃行動方案，後續將透過「系列活動」、「運動講座」和「輔導訪視」三大主軸，辦理新住民運動展演、感恩五月舞動人生、暑假親子躍動大會、99體育日運動增能講座、光輝十月樂動臺灣、成果分享等系列活動，來形塑風潮。另外也將輔導訪視辦理運動i台灣－女性運動推廣競爭型計畫之10個縣市政府，整合各項資源，共同推廣宣導，發揮串連效益，提昇國人支持女性參與運動之意識，達到全民運動Easy Go的終極目標！

除此之外，主辦單位還邀請新住民姊妹，帶來傳統舞蹈和呼拉圈的展演外，前跆拳國手洪佳君、楊宜蓁、蘇麗文熱情站台，三位均身為職場女性，而其中兩位又擁有母親身分，與新住民之子跆拳隊小朋友相互交流，象徵新時代女性除了自身規律運動外，也將運動觀念帶入家庭，親子共同打造運動幸福新生活。

(中時電子報)