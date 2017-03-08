鄧兆尊擁3妻背後苦 跑殯儀館遭問「又是你」
綠葉港星鄧兆尊是已故著名粵劇大師鄧永祥長子，家境富裕，日前他坦承「1打3」，享齊人之福坐擁3位妻子，但無意登記結婚，近日他再開口談馭妻之道，透露3女首次正式見面約是半年前，地點還是在醫院，而他為照顧3妻，背後也有許多辛苦談，曾在一周內跑同家殯儀館4天，工作人員都忍不住開口問：「又是你？」
據《on.cc東網》報導，鄧兆尊透露半年前3位妻子才有機會正式見面，主因是當時3女不約而同生病，要求鄧兆尊陪，還剛好是同一家醫院，而3女首次相見並無像電視劇一樣大打出手，全因鄧兆尊平時「訓練」有方，他形容當時氣氛感動，彼此早就知道各自存在，也曾透過鄧兆尊問候對方。
鄧兆尊說，自己也開了個群組，讓3妻自己去溝通聯絡，而這正是他先前受訪所提沒爭寵煩惱主因，藉此可討論「每日主打」，而他對三個老婆呵護備至、面面俱到，因此有時也十分繁忙，鄧兆尊透露前陣子大老婆Carmen和三老婆Claire在同一周遭遇喪親，後事又剛好選在同一家殯儀館舉行，鄧兆尊說：「我就一星期內去那間殯儀館4天，連職員都忍不住問『又是你？』」
先前傳大老婆Carmen不滿Claire，因Claire常高調與鄧兆尊趴趴走，他也藉此回應：「錯！沒這些事，沒人抓著我到處跑」，強調3女之間相處融洽，絕沒心結。
(中時電子報)
關鍵字：鄧兆尊
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