靜宜大學推動Maker創客自造教育「PU MakerBar」從校園推廣到社會
全球掀起Maker自造新趨勢！靜宜大學推動各類自造教育，由資訊學院成立的「PU MakerBar主顧創客吧」，讓學生在創客空間中，自主學習與啟發創意，還將創客精神從校園推廣到社會，吸引大小創客投入成果豐碩。校長唐傳義說，學生從「做中學、創中學」過程中，找到解決問題的方法，並以創意創業與社會接軌。
靜宜大學為鼓勵學生「做中學、創中學」，推出「服務學習」及「服務創新設計」等制度！校長唐傳義指出，校方除鼓勵學生加入社區服務，並在校園規畫各類創客空間，引導學生學習動手做；將創意轉變為成品，甚至以創意創業與社會接軌。
「Maker的精神是開創與突破！」資訊學院院長王孝熙說，由資訊學院所屬的資訊管理、資訊工程及資訊傳播工程等學系，共同提供資源與空間成立「PU MakerBar」，讓學生在規劃Maker實作計畫中，自主學習體驗樂趣；「PU MakerBar」除內部訓練，也在校園推動執行，並延伸推廣到校外。
王孝熙認為，「PU MakerBar」有數部3D列印機、雷射切割機、CNC車床及電腦等近百萬元的設備，聘請業師指導，學生管理團隊成員約有10多人。研發的創作包括適合校園山坡使用、加裝碟煞及強化蓄電力的「電動單車」；可透過電腦操控的「機器人手臂」與方便攜帶使用的「藍牙喇叭」。
資工系學生陳興安說，他所研發的「藍牙喇叭」，已邁入第7代產品，材質由第1代的紙盒，演進到3D列印材質，結合木料所組成的弧線外殼，具有流線造型、產品化及大功率等特性；外型堅固、電路配線簡單，訊號及功能穩定，製作過程簡化到人人都可動手完成。
「PU MakerBar」首任執行長林義洋強調，學生不僅自學還於校園推廣自造教育，並舉辦「焊接體驗營」、「3D設計實務」及「VR眼鏡零件組裝」等課程，每次開放報名立馬秒殺；「藍牙喇叭」課程從校園延伸到職訓中心及科博館，吸引社會更多大小創客投入，將互動參與自主思考及動手自造教育推廣到社會大眾。
(中時)
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