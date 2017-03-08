林聰賢遭疑圖利 宜縣府駁：依法行政

我要評比

媒體報導，農委會主委林聰賢在擔任宜蘭縣長時，涉嫌圖利「綠舞莊園」開發案。宜蘭縣政府反駁，此案由交通部許可，地方政府核發建照，一切依法行政，何來圖利？

媒體報導，新上任的農委會主委林聰賢在宜蘭縣長任內，濫發農舍執照，連任後卻強力執行農地農用政策，大舉拆除違規假農舍，引發民怨，最近檢調接獲檢舉，指林聰賢在嚴拆假農舍時，獨厚宜蘭五結鄉「綠舞園區開發案」。

宜蘭縣工商旅遊處長陳長偉今天在縣府反駁說，這項開發案原名是「宜蘭海洋生態科技遊樂區」，佔地為5.75公頃。民國92年8月被當時行政院經濟建設委員會（現改制為國家發展委員會）列為重大投資計畫。

申請業者於民國92年底，獲得交通部觀光局核准籌設；民國95年9月前縣長呂國華任內，核准開發許可；隔年3月，交通部觀光局核准興辦事業計畫，縣政府於同年5月，將這筆土地從原本農牧用地變更為遊憩用地。之後，宜蘭縣政府於民國98年11月發出第一張建照，以上時間都不在林聰賢擔任縣長任內。民國100年，觀光局同意原來「宜蘭海洋生態科技遊樂區」變更為「綠舞莊園」。

陳長偉說，這項開發案由觀光局許可，地方政府核發建照，一切依法行政，何來圖利？

此外，他說，報導中的林姓檢舉人在過去曾告發過前總統馬英九、歷屆宜蘭縣長，還有許多政治人物，四處檢舉濫告的情況，宜蘭當地都很清楚。林姓檢舉人過去一再抹黑他人、濫訟、烏龍檢舉不斷，不僅傷害相關人等清白，更嚴重浪費司法及媒體資源，應該予以嚴厲譴責，縣府也將積極究責。

陳長偉表示，至於週刊這項不實的報導，嚴重影響宜蘭縣政府團隊及林聰賢清譽，縣政府表達嚴正抗議，要求立即更正報導內容。1060308

(中央社)