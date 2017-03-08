李元簇選擇尊嚴離世 生前曾拔胃管
前副總統李元簇今天凌晨辭世，醫療團隊執行長莊繼光表示，「爺爺」洗腎多年，數月前即吞嚥困難無法正常進食，他自知年事已高，曾拔胃管表明拒絕插管、急救，選擇尊嚴離世。
李元簇民國85年卸任後定居苗栗頭份，由重光醫院執行長莊繼光長期領導醫療團隊，負責照料李元簇健康狀況。他指出，李前副總統99年4月起，每週一、三、五定期到醫院洗腎，隨著年歲增加，器官功能退化，進食出現困難，身體也日漸虛弱。
前任李宅總管、現任海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁表示，李元簇洗腎多年，去年下半年出現吞嚥困難，醫療團隊及家人都建議裝鼻胃管協助進食，被他拒絕，當時雖告知長期無法正常進食的嚴重性，仍毅然堅持說「知道，我自己負責」。
李元簇的妻子19年前過世，2名兒子分別在德國和台北，不時會到頭份探望他。陳進丁說，老先生生前表明不願插管、急救，這段時間「家人只能陪伴」。
這一兩個月來，李元簇體力、健康明顯惡化，醫療團隊曾在病榻幫他插胃管，並利用洗腎時注射營養針，後來發現李元簇自行拔掉胃管，還在床頭貼了「不要幫我插鼻胃管」的紙條，並署名「李元簇」。
莊繼光說，李元簇生前即表明「不要插管、急救」，醫療團隊儘量以營養針幫他支撐，昨晚出現呼吸急促，在家人陪伴下，今天凌晨4時15分安詳辭世，用他堅持的方式尊嚴離開。1060308
(中央社)
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