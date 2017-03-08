2020大選 詹啟賢：該承擔就承擔

國民黨主席參選人詹啟賢今天說，參選2020年總統大選，是如果他擔任黨主席對於黨員的政治承諾，屆時如有更好的人，會全心全意支持，「該我承擔我會承擔，該我抬轎我就抬轎」。

國民黨主席選舉5月20日投票，除詹啟賢外，國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、台北農產運銷公司總經理韓國瑜、前立委潘維剛6人表態參選，競爭激烈。

詹啟賢上午接受前總統府副秘書長羅智強「台北直播」臉書專訪，由於適逢國際婦女節，他先向女性網友問好。

他希望能夠快結束國民黨主席選舉，讓黨能與立法院、社會連結，「趕快結束紛爭局面」。

詹啟賢說，有人說他與黨的關係不深，這是事實，但是缺點也是優點，表示他沒有包袱，可以大刀闊斧做該做的事情。不過，他仍細數許多事情，強調與黨的淵源甚深，包括，他曾被國民黨邀請出任衛生署長；2000年輔選「連蕭配」；2001年國民黨挫敗，反而加入國民黨，表達對國民黨的肯定與支持；2007年出任馬英九競選總統執行總幹事等，「我對國民黨的淵源還不夠深嗎？」

他說，如果當選國民黨主席，會把年輕人找回來，鼓勵年輕人參政，具體做法，包括：無需連署、加權計算、地方黨部找一位老師傅幫忙輔選、成立聯合平台等。

對於網友問到他是否承認自己是「龍的傳人」？詹啟賢說，「我是台灣人也是中國人」。有人把這個問題複雜化了，單純一點回答就好，就好像別人問說，「你吃早餐沒？」沒有必要把問題複雜化。

詹啟賢說，他宣布參選黨主席以來，基層已經繞一圈了，感覺到責任越來越重大，因為包括兩岸問題、國際問題，令人憂心，認為國民黨在這個時候，要比以往更為重要。1060308

(中央社)