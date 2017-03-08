張瑞希有望演出新劇姐姐還活著
南韓演員張瑞希有望與金順玉編劇再次合作，演出SBS新週末連續劇「姐姐還活著」。
南韓「日刊體育」引述電視劇相關人士透露，張瑞希將在新劇「姐姐還活著」中飾演過氣女演員「蒲公英」，是一個意志力薄弱的明星，事事都需要尋求別人幫助的弱女子角色。
據報導，此次演出新劇「姐姐還活著」，將是張瑞希與金順玉繼最高收視率突破30%「妻子的誘惑」之後，時隔近9年再次合作。
當時，「妻子的誘惑」以快速展開的劇情、獨特的吸引力及張瑞希精湛的演技引發追劇熱潮。張瑞希也因這部劇而獲得2009年SBS演技大賞。作為電視劇界收視率保證的代表性人物，這次再度合作令人期待。
預定於4月首播的新劇「姐姐還活著」，講述同樣經歷苦難3個女人間的友情、以及她們相互依靠共同撫養沒有血緣關係「洪熙」的故事。新銳演員金周炫與SISTAR成員多順也參與演出。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。