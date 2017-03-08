台鐵春之列車 一日暢遊山海線

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慶祝台鐵CK-124蒸汽火車頭及JR北海道C-11型蒸汽機車締結姊妹車5週年，台鐵25日將推出春之列車山海線1日遊活動。

台灣鐵路局指出，活動當天將由CK-124蒸汽火車頭從彰化火車站出發，經由台鐵西部幹線海線的鐵路，北上停靠竹南站、大甲站以及苗栗站，回程再從竹南車站經山線南下，參訪苗栗站以及台中站、彰化站等。

台鐵局表示，路線北上走海線參訪日式木造風格的追分站，讓民眾了解日式木造車站的結構之美，行經大甲站則安排參觀著名的大甲鎮瀾宮，品嘗特色小吃，回程時經過苗栗站，參訪苗栗鐵道博物館，讓民眾藉由鐵路之旅，一次暢覽山海線不同的特色景觀。

台鐵局指出，活動將從10日上午9時起，在台鐵局郵輪式列車官網開放訂票，歡迎有興趣之旅客共襄盛舉，體驗蒸汽火車復古風情以及山海線風光，本行程為單一票價每人1888元，每人網路訂票限購6張。1060308

(中央社)