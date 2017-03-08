食安死刑列議題否 林(峰)正：按議題準則

司改國是會議第三組委員林鈺雄今天會後指出，食安及死刑都應加入議題，不能有駝鳥心態，但副執行祕書林(峰)正說，有議題處理準則進行增刪，但林鈺雄沒在會議提出。

司改國是會議第三組分組會議今天在廉政署進行第二次會議，召集人為瞿海源，出席委員包含非法律人的張娟芬、蔡博方、湯京平、楊永年、孫一信、馮賢賢、劉恆維、薛明玲及廖英藏，法律人則有賴恭利、林孟皇、林達、陳瑞仁、尤伯祥、陳重言、李佳玟及林鈺雄。

林鈺雄今天投書媒體表示，司改國是會議所列96個議題，完全避談死刑，因而備受抨擊；他說，除廢死及兩公約外，關於民眾最關心的「食安」案件的各種司改建言，也都無端消失，同樣未被納入96個討論議題中。

林鈺雄今天會後表示，司改國是會議初步蒐集各方意見時，就有食安及死刑議題，但卻沒有出現在96個議題內，不能有駝鳥心態，食安及死刑都應加入議題，他個人是反對死刑，並尊重不同意見者。

不過，瞿海源及林(峰)正會後受訪表示，分組議題的增刪在2月22日第一次會議就已經討論，並就各議題拍板定案，林鈺雄上次及這次會議都沒有提出要增刪議題；林(峰)正補充表示，有議題處理準則，增刪議題應在各個分組討論通過，再送到籌委會。1060308

(中央社)