西班牙百人霸王餐集團 奧客主嫌就逮

西班牙日前有一大群食客在2間餐廳享用價值數千歐元的大餐，沒有付錢就快閃落跑。警方已逮捕1名疑為元凶的羅馬尼亞籍嫌犯。

法新社報導，西班牙內政部表示，警方在雷昂省（Leon）西北部蓬費拉達（Ponferrada）拘留這名48歲男子，正在緝捕第2名羅馬尼亞嫌犯。

內政部聲明說，這名落網男子明天將出庭應訊。

百餘名食客2月27日謊稱為了歡慶受洗儀式，在西班牙北部班比布瑞（Bembibre）卡門飯店餐廳（Hotel Carmen）享用價值2000歐元（約新台幣6萬5000元）大餐，之後卻迅速跑光光，警方隨即展開調查。

澳洲第九新聞台（9 News）報導，餐廳老闆羅德里格斯（Antonio Rodriguez）告訴卡迪納塞電台（Cadena Ser）：「他們當時在跳舞，突然間消失無蹤，1分鐘內，1百人全落跑」、「他們不是分批離開，不是，他們同時全跑掉。」

之後更傳出10公里外的另一間蓬費拉達餐廳也遭殃，2月中遭遇類似騙吃騙喝情形，當時約200人共享霸王餐，據稱是在慶祝婚禮，也是丟下1萬至1萬2000歐元的帳單落跑。（譯者：中央社周莉芳）1060308

(中央社)