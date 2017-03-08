年改一體適用大學教師 政大教授：加速人才流失

年金改革如火如荼進行，但改革方案中將大學教師、中小學教師和公務人員一體適用同一個退休金計算公式，政大教師會長、法律系教授陳志輝表示，大學教授由於養成時間長，進入職場的時間比同儕晚10年，除要承擔10年的薪水差距，還要接受一樣的退休金待遇，未來高等教育人才將加速流失。

目前的改革方案中，退休所得上限的分母為本薪2倍，依任職年資不同調降金額為分母ｘ75％，再逐年調降至60％、最低至45％，但大學教師認為，這樣的算法對大學教師並不公平，大學教師本薪僅為薪資5成，而其他公教人員本薪為薪資之70％或80％。

因此，全國大專教師會聯合會等團體發起連署，指大學教師因入行門檻高，普遍為「晚入行、年資短」，年金改革中應視為「特殊職務者」，退休金計算的所得替代率，應另訂規範，連署建議，大學教授退休所得替代率，分母應為本薪+學術研究費，分子應為月退休金，另上限應為實際服務年資50％。

政大法律系教授陳志輝表示，大學教師和中小學教師各有不同的貢獻，但目前以同一套公式計算退休金，只是符合形式的平等，但實質上並不公平，大學教授的養成時間長，雖然起聘薪水也相對較高，但晚了十年的工作時間，已有不少的薪水差距，但退休待遇卻與中小教師一樣。

陳志輝說，國內頂大的博士班不少科系報名人數都掛零，到國外攻讀博士班的成本更高，未來恐無人願意花十年的時間攻讀博士，高教人才將流失，此外，鄰近國家的教職待遇都比台灣好，有教職資格的人可能也會往其他國家移動，高教人才的快速流失雖不會立刻造成影響，「但如果繼續沈淪，台灣將沒有未來。」

(中時)