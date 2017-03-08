大學繁星放榜 中山工商36生金榜題名
中山工商在大學繁星繳出漂亮成績單，上榜率近九成，36人金榜題名，其中16人獲國立大學錄取。
其中，學測七十級分的黃昱翔原本可上台大，但他認為救人是件很酷的事，尤其是經常可以在第一線救人的外科，於是決定直攻高醫醫學系。
學測六十八級分繁星進台大經濟學系的翁立昌，國中成績中等，當初可上鳳山高中，但考量交通問題，加上二位哥哥都讀中山，都有不錯的出路，最終也選擇當哥哥的學弟。
翁立昌表示，高一無心念書，每況愈下，經老師和同儕相互鼓勵，成績才漸有起色，高三時幾次模擬考，未曾超過六十級分，頗受挫折，所幸學測前拼命複習，作筆記、做題目，最終拚出六十八級分，讓他喜出望外，如今還錄取台大經濟系，雙喜臨門。
錄取交大電機工程學系的薛仲勛，當初要讀中山工商也鬧家庭革命，但他很明確自己要什麼，他有一句六字口訣「目標、方法、努力」，如今進了自己理想大學和科系，每天嘴角上揚，告訴大家「我的選擇是正確的」。
進前十大名校是陳伯霏從未設定的目標，成績總是平平的他，獲得繁星推薦機會，加上老師鼓勵，努力衝刺，終於圓夢進入政大土耳其語文學系。
校長林昭億表示，今年共有42人報名繁星，36人上榜，其中普高畢業生才81位，就有24人考取繁星，不須再參加申請入學口試、面試，尤其16位國立大學，涵蓋台大、交大、成大、政大、中興、中正等知名大學。
(中時)
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