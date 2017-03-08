彰化家扶少女獲贈波曼妮亞「內在美」 還學正確穿著知識
不少阿公或父親帶大的單親少女長大胸部發育時，經常為了選購與穿著「內在美」而傷腦筋，網路內衣品牌波曼妮亞總監康孟珍，今天特別帶了全新內衣褲捐贈給彰化家扶25名發育中的少女，還當場開課解答少女心中的疑惑。
彰化家扶中心說，女孩長大變成女人，胸部發育出現第二性徵，往往都會對選擇與穿著內衣產生疑問，一般家庭的女孩，因為有母親可以幫忙解惑，但是在只有阿公或父親的單親家庭，這個問題很難啟齒。
長期贊助彰化家扶的波曼妮亞公司總監康孟珍，最近從社工的口中得知訊息，決定挺身幫忙這群困惑的少女解答，她除了捐贈內衣褲，還親自到家扶開課進行「內衣教學」，指導少女怎麼正確穿著貼心衣物。
康孟珍分享親身經歷，示範如何正確挑選和穿著內衣，讓少女們更了解穿內衣的步驟、細節。現場，康孟珍發現，部分少女對自己的胸部發育感到疑惑或抗拒，甚至亂穿內衣，相當可惜。她說，協助少女面對自己的發育階段，可以幫助她們提升自信心。
小華在單親家庭長大，父母離異後就跟隨著父親，最近她面臨發育期，喜愛打籃球的她卻相當抗拒穿內衣，她說「爸爸跟我一樣，也都很困擾，我不敢問他，他也不知怎麼告訴我 」。聽完康孟珍的指導，小華說，現在已經知道穿內衣的重要性，「明天就要穿內衣去打球」。
(中時)
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