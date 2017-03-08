澎湖縣政府稅務局推出七美 望安視訊便民服務

澎湖縣政府稅務局為提供離島(七美、望安)民眾更貼心便捷的服務，就經常申辦之稅務案件，透過雙方機關現場視訊服務即可辦理，歡迎離島民眾多加利用。

稅務局表示，自105年7月1日起即與七美、望安二鄉公所達成此項離島便民服務合作新措施，民眾只須帶齊應備證件(國民身分證正本、印章)，透過雙方機關之「電腦視訊」連線確認身分，可立即申辦多項稅務事項，不僅解決交通不便的問題，更能節省往返奔波送件取證之時間與成本。

七美、望安民眾如尚有其他疑問，可撥打稅務局免費服務電話0800-692000，或撥打06-9279151-268服務專線，將有專人提供服務解說。

(中時)