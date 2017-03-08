這一味 讓安寧病房有不同氛圍
漂書不是新話題，但長期推廣閱讀的屏東社區大學文教發展協會，選在新屏東醫院安寧病房設置一個漂書櫃，期望透過短暫閱讀過程，讓病友脫離病房沉重氛圍，也藉由導讀機會，讓家屬陪伴步入黃昏的家人走完人生最後一程。
有20年研究生死學經驗的協會理事長郭惠芯指出，住進安寧病房的病友，面對生命流逝過程，不單是個人，包括家屬及親友，其實都充滿著疲憊，但藉由5至10分鐘的閱讀，可以暫時脫離現狀，或許心裡也能得到振奮。
從去年底書櫃設置後，架上書籍每天都有被動過痕跡，協會主任祕書邱怡蓉坦言，這裡還是有需求的，且他們分享閱讀不限於文字，包括影像閱讀，認識自己身體，也是閱讀一種，同時希望各地漂來的書香，讓病房轉換不一樣氛圍。
特地前來響應漂書的文字工作者劉孝明說，獲悉能為病房提供書籍時就開始想，該為他們準備什麼？是勵志、還是需要活潑？最後他選擇哈利波特與乞丐囝仔等書，他解釋，透過奇幻內容，能讓病友短暫脫離現實，也藉由書籍，回憶人生旅程，希望對他們有所助益。
「任何照顧者也都需要被照顧」，郭惠芯發現，時下照顧者除了親友外，多了不少外籍看護，下一階段想為他們募集屬於自己國家語言的外籍書籍，希望走進病房的人都能因著一本書，而有了某部分不同。
(中時)
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