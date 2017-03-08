三八婦女節 中市警局長高歌獻唱致意
今天是三八婦女節，台中市警察局長陳嘉昌在慶祝活動中高歌獻唱，並致送玫瑰花束。陳嘉昌指出，女姓員工在崗位工作細膩溫柔，表現傑出，是治安工作團隊不可或缺的要素。第四警分局長林逢泉也致送女性同仁紅玫瑰賀節，警友辦事處則分送巧克力致意。
台中市警察局今天在市警局一樓中庭舉辦慶祝婦女節活動，陳嘉昌與3名副局長大陣仗同台與會，慰勉女性員工平日的辛勞與關懷。陳嘉昌更在薩克斯伴奏下，高歌一曲義大利情歌「戀愛的大兵」祝福女性員工佳節愉快，並分送紅玫瑰花，現場感性溫馨。
陳嘉昌表示，不少在警察機關服務的女性同仁，配偶也都是警察同仁，警察勤務特殊而必須兼挑家庭與工作重擔，更為辛苦，肯定及慰勉女性同仁在職場的付出。
第四警分局分局長林逢泉也致贈局內女性同仁紅玫瑰花，他還要求男性員工，要將玫瑰花親送家中的老婆略表心意；第四分局警友辦事處主任廖學從則致贈女性同仁巧克力，表達對警界女性員工的敬意及重視。
(中時)
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