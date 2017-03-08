慶祝婦女節 教育局長彭富源貼心送花過節

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慶祝婦女節！教育局長彭富源送玫瑰花慰勞同仁，讓同仁們備感窩心！(陳世宗翻攝)

今天是3月8號婦女節，為慶祝婦女節向女性同仁致意，教育局長彭富源一大早就到辦公室，親自到各業務科辦公室送給女性員工每人1朵玫瑰花，員工收到花都很驚喜，開心的和彭局長拍照留念。

8日早上不到八點，彭富源就到辦公室，一一走訪各辦公室，將玫瑰花親送到每1位女性員工的手上，一大早教育局內上班的情境就充滿了笑聲，氣氛相當歡樂。女性同仁一上班包包都還沒放下就收到花意外驚喜溢於言表。

彭富源說，局內很多職業婦女兼顧工作與家庭，要付出加倍的心力，格外辛苦，教育局也盡力提供友善的女性工作環境；他希望這1朵花代表對女性員工在工作崗位上的付出，他祝福大家青春美麗身體健康。

彭富源去年2月接任教育局長，剛好不到1個月就碰上3月8號婦女節，那個時候也有送花給女性員工，今年很多同仁再度收到花都說局長好貼心。

(中時)