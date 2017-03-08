不能亂丟… 日本自動販賣機的禮儀
各國街頭不乏可見自動販賣機蹤影，台灣近年更是掀起一波自動販賣機的無人商店熱潮，從飲料、餅乾、泡麵到百寶箱都能賣。而在日本，自動販賣機銷售的多元品項更是讓人意想不到，甚至能吃到漢堡與烏龍麵等熱食，24小時不打烊。不過，日本自動販賣機也有幾個禮儀，小心別亂了規矩。
相較台灣民眾逛夜市習慣邊走邊吃，對日本人來說卻是無禮行為，就連自動販賣機也不宜這樣做。提供免費日文教材和學習指導的音速日語於臉書粉絲團分享，在日本邊走邊喝是較沒禮貌行為，尤其逛街時有可能會弄髒商品，一般來說會「當場喝完丟垃圾桶」、或是「放在包包裡回去再喝」。
且日本販賣機旁邊附設的垃圾桶也有分，不可以隨意亂丟個人垃圾，而是專門收喝完飲料後的瓶罐，原則上會由自動販賣機廠商負責回收清理，屬於資源回收桶，若是隨便扔入其他垃圾，別為了個人一時方便，反而會造成回收商的困擾。
(中時電子報)
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