澎湖縣警察局首次以手機簡訊發送澎湖106年萬安40號軍民聯合防空演習訊息

澎湖縣106年軍民聯合防空(萬安40號)演習，訂於5月24(星期三)13時30分至14時實施30分鐘人、車疏散避難及交通管制。

本次演習，為擴大警報音域，演習時以手機簡訊發送緊急警報及解除警報訊息，提醒民眾配合演習管制作為，目的在培養全民防空意識，增加演習警報傳遞方式，提升全民防空警覺，請民眾於警報發放後，確實關閉門窗及進入防空處所避難。

警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指導，疏散避難，民眾(含居家或工作)確實進入防空處所避難。各機場、港口之航機、船隻及公路車輛均正常起降、靠離、行駛，下機(船、車)旅客及接送親友車輛(人員)，立即接受憲、警、民防人員引導，實施防空疏散避難。

如不依憲、警、民防人員引導實施避難者，將依民防法第25條第2款規定，處新臺幣三萬元以上，十五萬元以下罰鍰。相關資訊可逕至NCC宣導網頁查看。

(中時)