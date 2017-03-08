莊敬高職首例 母子檔成同屆畢業生
新北市私立莊敬高職今年有對特別的畢業生，就讀新住民假日美容班的陳淑英，兒子高佳榮是日間部表演藝術科3年級學生，母子今年6月將同時畢業，成為莊敬高職創校以來，首對同屆畢業的親子檔畢業生。2人笑說，又是家人又是同學，感覺很特別、很開心。
43歲陳淑英是柬埔寨籍新住民，丈夫退休且高齡76歲又有心臟病，經濟狀況不佳，但她沒有一技之長，只能在電子工廠當作業員，但收入並不高，決定就讀莊敬高職新住民假日美容班，學習美容美髮技術，希望未來能開美容院，改善家中經濟。
校方表示，高佳榮從小就是體育健將，在莊敬3年來苦練舞技，曾參加多項街舞比賽如High school high台灣高中職街舞全國錦標賽、IP freestyle battle、Sym freestyle battle、Beatstreet Hip Hop battle、Expg freestyle battle、宜蘭蘭陽王freestyle battle等，均進入4強，表現相當優異。
高佳榮因家境貧困，都靠自己打工賺錢繳學費及學舞，讓師長都佩服也心疼他的努力；母親陳淑英則已考取美容美髮專業證照，母子2人生活都很節儉，常常相互打氣努力實現夢想，是師長、同學眼中的模範母子。
高佳榮說，今年能跟媽媽一起畢業，感覺很特殊，同學也都覺得羡慕，他畢業後想進演藝圈，希望能跟王大陸一樣有名，並開一間美容院給媽媽經營；陳淑英也說，能有這麼孝順的兒子，又一起畢業，真的很開心。
(中時)
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