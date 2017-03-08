柯文哲將出訪東南亞 拓展穆斯林旅遊市場

台北市長柯文哲今年3月底將到東南亞出訪一周，行程包括印度、馬來西亞、泰國等國家，主要目的在招攬觀光客、推銷台北觀光。柯文哲今出席資生堂60周年酒會，柯會後受訪表示，主要是針對穆斯林旅遊市場有在研究，不過要怎麼做還在規劃。

台北市積極拓展穆斯林旅遊市場，不過成效仍有待加強。柯文哲表示，印度人口接近12億，不過去年印度到台灣旅客人數只有3萬人，可見市場開發上印度還是非常有潛力的。

柯文哲說，台灣過去在穆斯林旅遊版圖這塊，雖然一直想做，但都沒有很成功，此趟出訪就是針對穆斯林旅遊市場。據了解，出訪的國家包括印度、馬來西亞、泰國三國，不過時間、地點等細節都還在規劃。

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(中時)