台中市綠川水質淨化設施施工 干城公園樹木暫移植

我要評比

台中市政府致力打造「新盛綠川水岸廊道」，徹底改善綠川水質。經審慎評估後，選擇干城公園及建國臨時市場地下空間設置水質淨化設施，施工前並邀請樹木專家評估，部分樹木因生長環境不良、已成危木！

水利局長周廷彰說，藉由機會修剪、移植維護，目前植生狀況良好，原地保留樹木則透過環境整理加以維護，待9月工程完工後，將以覆土及植草等方式綠美化，恢復原有公園景觀。

周廷彰指出，為改善綠川整體環境，水質淨化工程為其中重要一環，因所需面積較大，經評多方面審慎評估後，選擇鄰近綠川且臨近無住家的干城公園及建國臨時市場地下空間等公有地，設置水質淨化設施，上方可恢復綠化休憩空間，無須另徵收土地，以達到多目標使用的功能。

針對干城公園內的樹木，因工程施工需要，需將部份樹木移植。水利局邀請「樹木醫生」調查評估，發現部份植栽因土壤過硬、植生過密等環境不良影響，導致生長壓迫、枝條強度不足、日本菟絲子寄生侵害等情況發生；此外，部份植栽則受風災影響，產生傾斜及斷裂危木等情形。

水利局配合工程加以整理維護，暫時將部分樹木移植至潭雅神自行車道旁，目前植生良好；部分原地保留的樹木，則透過修剪維護，提供樹木更優質的生長環境空間，預計今年9月底完成地下化礫間曝氣池主體工程後，上方覆土及植草，施行整體綠美化，恢復原有公園環境景觀。

(中時)